Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor)

6 saat önce

Süper Lig 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Süper Lig 19. hafta erteleme maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin 20 dakikası bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı Marcao'dan transfer yanıtı: Gitmek gibi bir niyetim yok

Son Dakika Haberleri
02:41 Inter bütün sportif faaliyetlerini askıya aldı
02:18 Kötü haberi gece yarısı duyurdular! Yıldız futbolcuda koronavirüs...
02:17 Atletico Madrid, son şampiyonu eledi
02:15 Atletico Madrid Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı
02:13 Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na çirkin saldırı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 03:22:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]