Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor , Antalyaspor 'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kadıköy'de Samatta bir kez daha sahneye çıktı! Top 2. kez ağlarla buluştu