Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (ilk yarı)


4. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Remi Walter'in vuruşunda kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.


7. dakikada sağ kanattan Sinan Gümüş'ün ortasında kale önünde topla buluşan Fredy'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


28. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un bekletmeden vuruşunda top filelere gitti. 1-1


30. dakikada Sinan Gümüş, Mina'ya yaptığı faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina, Hadebe xx, Hafez xx, Acquah xx, Robin xx, Gökhan xx, Walter xx, Bifouma xx, Umut xx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Özer Özdemir, Ghaylen Chaaleli, Ahmed Ildiz, Mitchell Donald, Erkan Kaş, Moryke Fofana, Murat Yıldırım, Vidar Kjartansson


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx, Celustka xx, Kudriashov xx, N'dinga xx, Sinan xx, Hakan xx, Fredy xx, Amilton xx, Jahovic xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Chico, Eren Albayrak, Ersan Gülüm, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Charles Fernando, Lukas Podolski, Gustavo Blanco, Paul Mukairu


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Umut (dk. 28) (Y.Malatyaspor), Fredy (dk. 7) (Antalyaspor)


Kırmızı Kart: Sinan (dk. 30) (Antalyaspor)


Sarı kart: Mina (Y. Malatyaspor) - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
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