Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


66. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Donald'ın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


79. dakikada ceza sahasının dışından Fofona'nın kaleyi sol çaprazdan gördüğü bir noktadan şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.


85. dakikada ceza alanına yapılan ortaya çıkan Umut'un kafa vuruşunda kaleci Boffin topu çeldi.


88. dakikada kontratağa çıkan Antalyaspor'da sağ kanattan Fernando'nun ortasında arka direkte oyuna yeni giren Podolski şık bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle x, Chebake x, Mina (Donald dk. 58 x), Hadebe x, Hafez x, Acquah x, Robin x, Gökhan x, Walter x (Fofona dk. 72 x), Bifouma x (Kjartanson dk.75 x), Umut xx


Yedekler: Ufuk Ceylan, Mustafa Akbaş, Özer Özdemir, Ghaylen Chaaleli, Ahmed Ildiz, Erkan Kaş, Moryke Murat Yıldırım


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx, Celustka xx, Kudriashov xx, N'dinga xx (Chico dk. 67 x), Sinan xx, Hakan xx, Fredy xx (Podolski dk. 87 xxx), Amilton xx (Fernando dk. 81 ?), Jahovic xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Ersan Gülüm, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Gustavo Blanco, Paul Mukairu


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Umut (dk. 28) (Y. Malatyaspor), Fredy (dk. 7), Podolski (dk. 88) (Antalyaspor)


Kırmızı kart: Sinan (dk. 30) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Mina, Robin (Y. Malatyaspor) - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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