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Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu

24 dakika önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu, System.String[]

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


63. dakikada Malatyaspor atağında Afriyie'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Muslera son anda uzanarak topu köşeden çıkardı.


78. dakikada Babel'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lemina'nın vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.


89. dakikada sağ kanattan Afriyie'nin serbest atışında Jahovic'in kafayla indirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Ghilerme'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1


Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Samet Çiçek xx


Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chabake x, Mustafa x, Robin Yalçın xx, Sakıb xx, Afriyie x, Chaalali x, Guilherme xx (Mina dk. 90 ?), Rahman Buğra xx (Fofana dk. 59 x), Donald x (Eren dk. 79 ?), Jahovic xx


Yedekler: Hadebe, Erkan, Murat Yıldırım, Ahmed Ildız, Özer, Ufuk


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Galatasaray: Muslera xx, Şener xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx (Lemina dk. 46 x), Nzonzi xx, Seri xx (Falcao dk. 90 ?), Adem xx, Ömer Bayram xxx, Babel xx, Andone x (Jimmy Durmaz dk. 83 ?)


Yedekler: Okan, Emre, Ahmet Çalık, Donk, Mariano, Taylan, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Seri (dk. 23) (Galatasaray), Ghilerme (dk. 89) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Afriyie (Yeni Malatyaspor), Ömer Bayram, Adem Büyük (Galatasaray) - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Malatyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:08 Kaynak: İHA
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