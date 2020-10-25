Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Gençlerbirliği: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
10. dakikada Candeias'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
24. dakikada Cueva ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
37. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından
az farkla auta çıktı.
41. dakikada Kerim Hafez'in kaleyi çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı çıkardı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkahya xx, Kerem Ersoy xx, Cem Satman xx
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Dumlu x, Zeki Yavru xx, Wallece x, Semih Kaya xx, Erkan Kaş x, Acguah xx, Ahmed Ildız xx, Kerim Hafez xx, Christian Cueva xx, Kubilay Kanatsızkuş x, Benjamin Tetteh xx
Yedekler: Guido Herrera, Teenage Hadebe, Murat Akça, Fernando Zuqui, Moryke Fofana, Olcay Şahan, Youssouf Ndayishimiye, Umut Bulut, Jody Lukoki, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xx, Mattias Johansson xx, Zargo Toure xx, Diego Angelo xx, Pierre-Yves Polomat xx, Arda Kızıldağ xx, Robert Piris xx, Berat Özdemir xx, Murat Yıldırım xx, Daniel Candeias xx, Bogdan Stancu xx
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Abdullah Şahindere, Dominik Furman, Soner Dikmen, Mustafa Çeçenoğlu, Sefa Yılmaz, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak, Floyd Ayite
Teknik Direktör: Mert Nobre
Goller: Murat Yıldırım (dk. 10) (Gençlerbirliği), Semih Kaya (dk. 24) (Yeni Malatyaspor) - MALATYA
- Kaynak: İHA
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