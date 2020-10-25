Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Gençlerbirliği: 1 (İlk Yarı)

41. dakikada Kerim Hafez'in kaleyi çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı çıkardı.

24. dakikada Cueva ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Yeni Malatya Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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