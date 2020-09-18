Malatyaspor kendi sahasında Göztepe'yle 1-1 beraber kaldı - Son Dakika

Malatyaspor kendi sahasında Göztepe'yle 1-1 beraber kaldı

Süper Lig'de 2. haftanın açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi konuk etti.

Malatyaspor kendi sahasında Göztepe'yle 1-1 beraber kaldı, System.String[]

Süper Lig'de 2. haftanın açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor evinde Göztepe'yi konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Yeni Malatyasporlu Chebake'in ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan dışarı gitti.

18. dakikada Soner'in savunma arkasına attığı topla buluşan Halil Akpunar, İzmir ekibini deplasmanda öne geçirdi. 0-1

28. dakikada Göztepe kalecisi İrfan Can'ın Ndayishimiye'ye yaptığı müdahaleye hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi.

29. dakikada Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün penaltı golüyle skoru eşitledi. 1-1

36. dakikada Adem Büyük'ün kaleye uzak bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci İrfan Can'ın kucağında kaldı.

40. dakikada Göztepe'nin kullandığı kornerde topa ayağıyla dokunan Atınç'ın şutu az farkla dışarı gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Cueva'nın ceza sahasına çevirdiği top kaleci İrfan Can'dan sekti, seken topa Fofana'nın yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.

53. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası solundan çektiği sert şut yan ağlarda kaldı.

58. dakikada Kerim Hafez'in ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut üst direği sıyırarak dışarı çıktı.

60. dakikada Göztepeli Berkan'ın orta şut karışımı vuruşu kaleye yönelirken Malatya kalecisi Herrera topu son anda kornere çeldi.

68. dakikada Lukoki'nin kullandığı köşe vuruşunda Umut Bulut'un kafayla yaptığı vuruş üstten auta gitti.

81. dakikada Göztepe'nin Tripic ile kullandığı tehlikeli köşe vuruşunda Yeni Malatyasporlu Acquah topu uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Yeni Malatyaspor: Guido Herrera xx, Chebake xx, Ndayishimiye xx, Murat Akça xx, Karim Hafez xx, Acquah xx, Ahmed Ildız xx (Mustafa Eskihellaç dk. 90 ?), Fofana xx (Jody Lukoki dk. 61 x), Christian Cueva xx (Hadebe dk. 81 x), Adem Büyük xx, Umut Bulut xx (Zuqui dk. 81 x)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Bülent Cevahir, Berk Yıldız, Erkan Kaş, Jetmir Topalli, Doğukan Emeksiz

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Murat Paluli xx, Atınç Nukan xx, Alpaslan Öztürk xx, Berkan Emir xx, Yalçın Kayan x (Kubilay Sönmez dk. 46 x), Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Mossoro xx (Ndiaye dk. 71 x), Tripic xx (Burekovic dk. 88 ?), Ideye xx (Titi dk. 90+5 ?)

Yedekler: Balazs Megyeri, Gassama, Hakan Çinemre, Efe Binici, Ege Özkayımoğlu, Burak Süleyman

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Halil Akpunar (dk. 19) (Göztepe), Adem Büyük (dk. 29 pen.) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: İrfan Can, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Göztepe), Chebake, Ahmet Ildız (Yeni Malatyaspor)

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, İrfan Can, Göztepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 20:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Malatyaspor kendi sahasında Göztepe'yle 1-1 beraber kaldı - Son Dakika Spor

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