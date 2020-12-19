Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

19.12.2020 17:00
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza sahası dışından Kubilay'ın vurduğu sert şutta top kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

11. dakikada ev sahibi takımda Olcay'ın sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği pasta Adem'in plase vuruşunda top kale üst direğinin üzerinden auta çıktı.

13. dakikada sol kanattan Youssuf'un ceza sahası içerisine yerden gönderdiği ortasında Umut'un gelişine vurduğu top oyun alanının dışına çıktı.

16. dakikada ceza sahası dışında Umut Bulut'un pasıyla topla buluşan Youssuf şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole engel oldu.

24. dakikada Kasımpaşa'da Kevin Varga'nın Yeni Malatyaspor ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç tarafından düşürülmesinin ardından Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine bir önceki pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.

38. dakikada ev sahibi takımda Olcay'ın sol kanattan kullandığı korner atışında topa yükselen Kubilay'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farka üstten auta çıktı.

45. dakikada Yeni Malatyaspor'da Olcay'ın şutunda Aytaç'ın ceza alanı içerisinde topla elle oynaması nedeniyle Hakem Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Semih xx, Hadebe xx, Bülent xx, Acquah x, Ndayishimiye xx, Kubilay xxx, Adem xxx, Olcay xxx, Umut xxx

Yedekler: Abdulsamed, Murat, Zuqui, Wallace, Zeki, Ahmed, Mustafa, Fofana, Erkan, Jetmir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Tirpan x, Hadergjonaj xx, Brecka x, Haddadi xx, Aytaç x, Kevin Varga xx, Yusuf xx, Tarkan x, Hajradinovic xx, Koita x

Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Doğucan, Yasin, Anıl, Carius, Sadiku, Hodzic

Yardımcı Antrenör: Mustafa Gürsel

Gol: Adem (dk. 45) (Y. Malatyaspor)

Sarı Kart: Aytaç (Kasımpaşa) - MALATYA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Güzel dövüşçü Lana, gelecek yıl dövüşmek için WWE ile sözleşme imzaladı Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" şovunun tüm bölümleri Youtube'dan kaldırıldı O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Gaziantep'te hastanedeki patlamadan yeni görüntüler! Dehşet anları kamerada Gaziantep'te hastanedeki patlamadan yeni görüntüler! Dehşet anları kamerada         
16:40
Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı         
15:26
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz         
14:27
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Ekmek parası için evden çıkmıştı! Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı Ekmek parası için evden çıkmıştı! Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı         
12:56
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti         
11:13
Gülen adam kahkahalara doymuyor: Bir gece polisler geldi, birlikte kahkahaya boğulduk Gülen adam kahkahalara doymuyor: Bir gece polisler geldi, birlikte kahkahaya boğulduk         
11:08
Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi         
10:53
Gölcüklü bağlama ustası 40 yıldır ekmeğini 7 metrekarelik dükkandan çıkarıyor Gölcüklü bağlama ustası 40 yıldır ekmeğini 7 metrekarelik dükkandan çıkarıyor         
10:15
5 katlı fabrikanın çatısında namaz kıldı 5 katlı fabrikanın çatısında namaz kıldı         
10:06
Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı         
10:04
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 17:10:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei