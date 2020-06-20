Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk etti.

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi ekip, 12 haftanın ardından 3 puanla tanıştı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Gökhan Töre, ceza sahasının hemen dışından vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleyi bulmadı.

71. dakikada Farnolle'nin Wilzeck'e yaptığı faul sonucu VAR'a giden halem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da yaptığı itirazlar üzerine kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

76. dakikada penaltı noktasının başına geçen Alpaslan'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

78. dakikada Acquah'ın ceza alanına yaptığı ortada Vidar, yakın mesafeden topu kaleci Beto'nun sağından ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kamil Wilczek'in, altıpas üzerinden şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.

90. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor'da Umut'un vuruşunda kaleci Beto topu çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tripic'in şutunda Hadebe topu kale çizgisinden çevirerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xxx, Mina xx, Hadebe xxx, Fofana xx (Vidar dk. 56 xx), Acquah xx, Robin xx (Ndayishimiye dk. 71 x), Gökhan xxx, Murat xx (Donald dk. 88 ?), Sakıb xx (Karim Hafez dk. 88 ?), Umut xxx

Yedekler: Muhammed Enes Salik, Abdulsamed Damlu, Yiğithan Güveli, Karim Hafez, Ahmed Ildiz, Mitchell Donald, Youssouf Ndayishimiye, Remi Walter, Erkan Kaş, Vidar Kjartansson

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: Beto x, Gassama x (Atınç dk. 88 ?), Alpaslan x, Titi x, Berkan x, Castro x (Borges dk. 90 ?), Soner x (Napoleoni dk. 61 x), Halil x (Tripic dk. 61 x), Mossoro x (Deniz dk. 82 ?), Serdar x, Wilzeck x

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Atınç Nukan, Murat Paluli, Zlatko Tripic, Kerem Atakan Kesgin, Yalçın Kayan, Andre Poko, Celso Borges, Deniz Kadah, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Umut (dk. 41), Vidar (dk. 78) (Y. Malatyaspor), Alpaslan (dk. 76 pen.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Hadebe, Sakıbi Karim (Y. Malatyaspor), Alpaslan (Göztepe) - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı

Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi

Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir

Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu

Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım

Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı

Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak

Beşiktaş, deplasmanda Denizlispor'u 5-1 mağlup etti

Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı

Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı

Schalke, Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can için girişimde bulundu

Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü

Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün

Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak

Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı