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Süper Lig yıldızından basit ev egzersizleri
6 saat önce
Corona virüs salgını nedeniyle evinizde kalın uyarısının yapıldığı bugünlerde çoğu insan evde spor yapıyor.
Corona virüs salgını nedeniyle evinizde kalın uyarısının yapıldığı bugünlerde çoğu insan evde spor yapıyor.
Göztepe'nin İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni de evde yapılacak basit egzersizleri gösterdi.
İşte karşınızda Stefano Napoleoni ve basit ev egzersizleri...
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:24
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