Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)
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Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)

2 dakika önce

Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Konyaspor'u ağırladı.

Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç Sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşma Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)


54. dakikada Milosevic'in ceza alanın içinde yerden gönderdiği topa dönerek vuran Miya topu kaleci Stachowiak'ın sağından kaleye gönderdi. 1-0


67. dakikada Milosevic rakip ceza alanı girişinde rakibinden topu kurtarmayı başardı. Ancak etkisiz bir vuruş yapınca top savunmada kaldı.


90. dakikada Hadi Sacko'nun sağdan ceza alanına havadan gönderdiği topa zor pozisyonda yükselen Rodallega'nın kafa şutu savunmaya çarparak üstten auta gitti.


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Ali Şansalan xx, İsmail Şencan xx, Murat Ergin Gözütok xx


Yukatel Denizlispor: Stachowiak xx, Rodallega xx, Murawski xx, İsmail Aissati xx (Mehmet Akyüz dk. 85 x), Oğuz Yılmaz xx, Recep Niyaz xx (Olcay Şahan dk. 73 x), Zakarya xx, Sapunaru xx, Zeki Yavru xx, Barrow xx, İsaac Sackey x (Hadi Sacko dk. 70 x)


Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Hadi Sacko, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Estupinan,


Burak Çalık, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Olcay Şahan,


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx (Shengelia dk. 73), Jevtovic xx, Bajic xx (Hadziahmetovic dk. 84 x) Milosevic xx (Volkan dk. 90 ?), Anicic xx, Alper Uludağ xx, Miya xx, Skubic xx


Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Volkan, Selim Ay, Mücahit Can, Hadziahmetovic, Shengelia, Ali Yaşar, Ferhat Öztorun, Erdon Daci


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Milosevic (dk. 54) (Konyaspor)


Sarı Kartlar: İsaac Sackey, Zakarya, Rodallega, Murawski, (Yukatel Denizlispor), Ali Turan, Milosevic (Konyaspor) - DENİZLİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:12 Kaynak: İHA
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