Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)

67. dakikada Milosevic rakip ceza alanı girişinde rakibinden topu kurtarmayı başardı. Ancak etkisiz bir vuruş yapınca top savunmada kaldı.

45. dakikada Skubic'in yaptığı ortada topa yükselen Miya'nın kafa şutunu kaleci Stachowiak çizgi üzerinden çıkararak golü önledi.

27. dakikada Miya'nın ceza alanı dışından doğrudan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Stachowiak tek hamlede çıkardı. Sonrasında devam eden Konyaspor atağı sonuçsuz kaldı.

13. dakikada Zakarya'nın havadan ceza alanına yaptığı topa yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunu kaleci Serkan son anda kornere çelmeyi başardı.

8. dakikada Konyasporlu futbolcular paslaşarak Denizlispor yarı alanını geçip ceza alanı içine kadar girdi. Topun peşini bırakmayan Alper'in sol çaprazdan çektiği sert şut savunmaya çarparak direkten dönüp kornere gitti.

Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Konyaspor 'u ağırladı. Karşılaşma Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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