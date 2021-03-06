Süper Lig: Denizlispor: 2 Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sonra erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 11. dakikada Sacko sol çaprazdan çizgiye inerek ceza sahası içerisinden meşin yuvarlağı arkadaşlarıyla buluşturmak isterken kaleci araya girip topu kontrol etti. 15. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Recep'in çektiği şut, az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı. 16. dakikada Mustafa orta çizgiden presle topu ileriye taşıyarak savunma arkasına koşu yapan Mallan ile buluşturdu. Mallan topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1 29. dakikada Recep'in kullandığı köşe vuruşunda karambolden dönen topa vuran Murawski meşin yuvarlağı farklı şekilde dışarıya gönderirken hakem müdahaleden dolayı düdüğünü çaldı ve faul kararı verdi. 31. dakikada ceza sahasının ön çizgisinden serbest vuruş kullanmak için topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağı barajdan geçirerek ağlarla buluşturdu. 1-1 45. dakikada ceza sahasının sol çaprazında Recep, Murawski ile verkaç yaparak topu önüne aldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Recep, topu aşırarak ağlarla buluşturdu. 2-1 Stat: Denizli Atatürk Hakem: Arda Kardeşler xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Salih Mazlum xx Denizlispor: Cenk xx, Mohamed xx, Mustafa Yumlu xx, Lesimann ? (Kubilay Aktaş dk. 27 x), Özer xx, Murawski xx, Diskerud xx, Mesanovic xx, Recep xx, Sacko xx, Rodallega xx Yedekler: Hüseyin, Sakıb, Oğuz, Lopes, Dossevi, Bakalorz, Hasan, Tusha, Ali Teknik Direktör: Hakan Kutlu Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Ramadan xx, Hadebe xx, Wallace xx, Chebake xx, Mustafa Eskihellaç xxx, Acquah xx, Adem xx, Mallan xxx, Zeki xx, Tetteh xx Yedekler: Eray, Zuqui, Bülent, Semih, Fofana, Ahmed, Malle, Kubilay Kanatsızkuş, Topalli, Umut Teknik Direktör: Ali Ravcı Goller: Mallan (dk. 16) (Yeni Malatyaspor), Rodallega (dk. 31), Recep (dk. 45) (Denizlispor) - DENİZLİ

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