Süper Loto 26.75 milyon liralık büyük ikramiyesiyle rekora koşuyor - Son Dakika

Süper Loto 26.75 milyon liralık büyük ikramiyesiyle rekora koşuyor

Sisal Şans'ın son çekilişini 9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Süper Loto'da 26 milyon 745 bin 624 liralık büyük ikramiye devretmişti.

Süper Loto 26.75 milyon liralık büyük ikramiyesiyle rekora koşuyor, System.String[]

Sisal Şans'ın son çekilişini 9 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Süper Loto'da 26 milyon 745 bin 624 liralık büyük ikramiye devretmişti. Herkesin merakla beklediği, Süper Loto çekilişi, 11 Ağustos Salı (bu akşam) saat 20: 00'de yapılacak.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor. 13 Ağustos Perşembe günü itibariyle çekilişler yeni saati olan 21: 30'da gerçekleştirilmeye başlanacak.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor.Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorŞisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.


Süper Loto, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:33

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Süper Loto 26.75 milyon liralık büyük ikramiyesiyle rekora koşuyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi         
15:13
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada         
13:45
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi         
12:19
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Merkez Bankası'nın hamlesinden sonra dolar, dalgalı seyir izliyor Merkez Bankası'nın hamlesinden sonra dolar, dalgalı seyir izliyor         
10:54
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor         
09:57
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı         
09:13
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi         
08:25
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı         
07:28
Günlük burç yorumları 11 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 11 Ağustos 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
00:49
Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı         
00:14
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş         
00:07
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor         
23:20
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı         
22:58
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 19:03:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Loto 26.75 milyon liralık büyük ikramiyesiyle rekora koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei