Süper Loto Çekildi (1)
7 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 583'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 13, 21, 28, 37 ve 54 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:39 Kaynak: AA
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