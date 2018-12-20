Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (1)

Süper Loto Çekildi (1)

7 saat önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Süper Loto Çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 583'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7, 13, 21, 28, 37 ve 54 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartışma Yaratan Milli Piyango Çekilişi Görüntüleri! Rakamlar, Önce Usule Aykırı Sonra da Nizami Şekilde Belirlendi Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı

ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararının Ardından Fransa'dan YPG/PKK'ya Destek Pentagon, Suriye'de Hava Saldırılarının Duracağı Haberlerini Yalanladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:14:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]