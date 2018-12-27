Süper Loto Çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 584'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 16, 24, 38, 39, 44 ve 48 olarak belirlendi.



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mikrofon Uzatılan Vatandaşın Hayali, Muhabiri Kahkahaya Boğdu

Google Geri Adım Attı, 'Kürdistan' Haritası Kaldırıldı

Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller