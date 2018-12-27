Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (1)

Süper Loto Çekildi (1)

1 saat önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

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Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 584'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 16, 24, 38, 39, 44 ve 48 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:39 Kaynak: AA

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