Süper Loto Çekildi (1)
1 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 585'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 27, 36, 40 ve 51 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:37 Kaynak: AA
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