Süper Loto Çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 586'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 10, 39, 44, 46 ve 49 olarak belirlendi.



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek Verdi

49 Milyon Vatandaşın Bilgileri FETÖ Sanığının Hafıza Kartı Çıktı

Datça, Art Arda 2 Depremle Sarsıldı

İstanbul Boğazı Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı