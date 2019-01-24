Süper Loto Çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 588'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 21, 25, 38, 48 ve 50 olarak belirlendi.



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'nun Karvizitine İnceleme Başlatıldı

Son Dakika! ABD, Venezuela'daki Krizi Görüşmek İçin BM'yi Acil Toplantıya Çağırdı

Reza Zarrab Hakkında Bomba İddia: Koğuş Arkadaşına Tecavüz Etti

Rusya Lideri Putin, Trump'ın Venezuela Kararına Sert Tepki Gösterdi: Uluslararası Hukukun Ağır İhlalidir