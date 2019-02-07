Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (1)

Süper Loto Çekildi (1)

1 saat önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

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Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 590'ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 14, 16, 31, 36, 37 ve 45 olarak belirlendi.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:55 Kaynak: AA

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