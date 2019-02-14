Süper Loto Çekildi (1)
42 dakika önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 591'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 26, 28, 32, 34 ve 40 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:35 Kaynak: AA
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