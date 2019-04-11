Süper Loto Çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 599. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 11, 12, 14, 17 ve 51 olarak belirlendi.



(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

YSK'dan KHK'lı Meclis Üyeleri Kararı: Mazbata Verilmeyecek

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındır

CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Derbi Planını Açıkladı!

4 Çocuk Annesi Kadın, 40 Yıllık Kocasını Uyurken Kafasına Keserle Vurarak Öldürdü