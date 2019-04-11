Süper Loto Çekildi (1)
33 dakika önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:36 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 599. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 11, 12, 14, 17 ve 51 olarak belirlendi.
(Sürecek)
YSK'dan KHK'lı Meclis Üyeleri Kararı: Mazbata Verilmeyecek
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındır
CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Derbi Planını Açıkladı!
4 Çocuk Annesi Kadın, 40 Yıllık Kocasını Uyurken Kafasına Keserle Vurarak Öldürdü