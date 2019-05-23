Süper Loto çekildi (1)
8 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:53 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 605. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 27, 31, 34, 36 ve 47 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
ABD'li Şirketlerin Ambargosuna Uğrayan Huawei Kendi İşletim Sistemini Kuruyor
Yargıtay, Tecavüzcüsünü Öldürüp Kafasını Köy Meydanına Atan Nevin Yıldırım'ın Cezasını Onadı
Diriliş Ertuğrul'un Setinde İftar Yapan Sedat Peker'de Kürt-Alevi Açıklaması