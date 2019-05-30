Süper Loto çekildi (1)
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Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 606. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 606. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:35 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 12, 33, 39, 45 ve 48 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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