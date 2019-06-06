Süper Loto çekildi (1)
1 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 607. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 607. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:34 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 10, 12, 20, 26 ve 49 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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