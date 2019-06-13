Süper Loto çekildi (1)
3 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 608. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 608. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:48 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 14, 18, 20, 38, 41 ve 50 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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