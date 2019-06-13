Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 608. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 608. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 14, 18, 20, 38, 41 ve 50 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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