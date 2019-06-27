Süper Loto çekildi (1)
1 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 610. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:47 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto
'nun 610. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 12, 32, 34, 44, 46 ve 50 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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