Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (1)
Son Dakika Güncel Haber

Süper Loto çekildi (1)

1 saat önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 610. hafta çekilişi yapıldı.

Süper Loto çekildi (1), System.String[]
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 610. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 12, 32, 34, 44, 46 ve 50 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:47 Kaynak: AA
Süper Loto, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 şehit, 3 yaralı Kerkük'te bombalı saldırı: 18 kişi yaralı Platonik aşık dehşet saçtı: 1 kişiyi ölürdü, 2 kişiyi yaraladı İYİ Parti, TRT'nin Osman Öcalan röportajı hakkında suç duyurusunda bulunacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 23:32:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]