Süper Loto çekildi (1)
1 saat önce
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 611. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:33 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto
'nun 611. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 14, 21, 25, 43 ve 48 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor
Benzine 11 kuruş indirim geldi
Göztepe, Pro Elite League'de şampiyon oldu!
Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti