Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (1)
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Süper Loto çekildi (1)

2 saat önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 613. hafta çekilişi yapıldı.

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Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 613. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 30, 36, 43, 47 ve 52 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Süper Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:43 Kaynak: AA
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