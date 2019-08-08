Süper Loto çekildi (1)
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Süper Loto oyununun 616'ncı hafta çekilişi yapıldı.
Süper Loto Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:36 Kaynak: AA
oyununun 616'ncı hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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