Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (1)
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Süper Loto çekildi (1)

15 dakika önce

Süper Loto oyununun 616'ncı hafta çekilişi yapıldı.

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Süper Loto oyununun 616'ncı hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:36 Kaynak: AA
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