Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (1)
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Süper Loto çekildi (1)

1 saat önce

Süper Loto oyununun 617'nci hafta çekilişi yapıldı.

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Süper Loto oyununun 617'nci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 9, 11, 24 ve 30 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:29 Kaynak: AA
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