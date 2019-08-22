Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (1)
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Süper Loto çekildi (1)

24 dakika önce

Süper Loto oyununun 618. hafta çekilişi yapıldı.

Süper Loto çekildi (1), System.String[]

Süper Loto oyununun 618. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 17, 36, 37, 53 ve 54 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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