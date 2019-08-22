Süper Loto çekildi (1)
24 dakika önce
Süper Loto oyununun 618. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:44 Kaynak: AA
Süper Loto oyununun 618. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 17, 36, 37, 53 ve 54 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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