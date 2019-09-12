Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (1)
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Süper Loto çekildi (1)

1 saat önce

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişi yapıldı.

Süper Loto çekildi (1), System.String[]

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 22, 38, 39, 53 ve 54 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Süper Loto, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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