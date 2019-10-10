Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (1)
Son Dakika Güncel Süper Loto çekildi (1)

Süper Loto çekildi (1)

26 dakika önce

Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişi yapıldı.

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Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 12, 18, 43, 46 ve 49 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Süper Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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