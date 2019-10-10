Süper Loto çekildi (1)
26 dakika önce
Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:48 Kaynak: AA
Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 12, 18, 43, 46 ve 49 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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