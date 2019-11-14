Süper Loto çekildi (1)
6 saat önce
Süper Loto oyununun 630'uncu hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:32 Kaynak: AA
Süper Loto oyununun 630'uncu hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 11, 15, 30, 48 ve 54 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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