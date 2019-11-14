Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (1)
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Süper Loto çekildi (1)

6 saat önce

Süper Loto oyununun 630'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Süper Loto çekildi (1), System.String[]

Süper Loto oyununun 630'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 6, 11, 15, 30, 48 ve 54 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Süper Loto, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:32 Kaynak: AA
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