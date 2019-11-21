Süper Loto çekildi (1)
6 saat önce
Süper Loto oyununun 631'inci hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:40 Kaynak: AA
Süper Loto oyununun 631'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 21, 25, 28, 40, 44 ve 49 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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