Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (1)
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Süper Loto çekildi (1)

6 saat önce

Süper Loto oyununun 631'inci hafta çekilişi yapıldı.

Süper Loto çekildi (1), System.String[]

Süper Loto oyununun 631'inci hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 21, 25, 28, 40, 44 ve 49 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Süper Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:40 Kaynak: AA
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