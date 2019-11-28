Süper Loto çekildi (1)
6 saat önce
Süper Loto oyununun 632'nci hafta çekilişi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:38 Kaynak: AA
Süper Loto oyununun 632'nci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 8, 27, 38, 46 ve 47 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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