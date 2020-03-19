Süper Loto çekildi (1)
30 dakika önce
Süper Loto oyununun 648. hafta çekilişi yapıldı.
Süper Loto oyununun 648. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 12, 17, 19, 35, 44 ve 49 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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