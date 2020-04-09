Süper Loto çekildi (1)
7 saat önce
Süper Loto oyununun 651. hafta çekilişi yapıldı.
Süper Loto oyununun 651. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 14, 24, 25, 26, 32 ve 47 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:32 Kaynak: AA
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