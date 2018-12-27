Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto Çekildi (2)

1 saat önce

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 551 bin 210 lira 2 kuruş devretti.

Süper Loto Çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 551 bin 210 lira 2 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi, 8 bin 26 lira 40'ar kuruş; 4 bilen 3 bin 603 kişi, 145 lira 95'er kuruş; 3 bilen 66 bin 487 kişi, 13 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 923 bin 15 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 389 bin 129 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 776 bin 977 lira 4 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:43 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google Geri Adım Attı, 'Kürdistan' Haritası Kaldırıldı Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 22:57:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]