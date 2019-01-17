Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto Çekildi (2)

55 dakika önce

Süper Loto'nun 587'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 899 bin 663 lira 12 kuruş devretti.

Süper Loto Çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun 587'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 899 bin 663 lira 12 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 10 bin 779 lira 80'er kuruş, 4 bilen 2 bin 777 kişi 229 lira 15'er kuruş, 3 bilen 63 bin 396 kişi 17 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 329 bin 159 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 682 bin 72 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 941 bin 74 lira 55 kuruş kamuya aktarıldı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:59 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Güncel
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