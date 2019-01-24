Süper Loto Çekildi (2)
20 dakika önce
Süper Loto'nun 588'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 27 bin 760 lira 26 kuruş devretti.
Süper Loto'nun 588'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 27 bin 760 lira 26 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 10 bin 511 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 654 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 104 kişi 15 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 601 bin 6 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 878 bin 309 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 50 bin 911 lira 85 kuruş kamuya aktarıldı.
(Bitti)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:44 Kaynak: AA
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