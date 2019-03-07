Süper Loto Çekildi (2)
1 saat önce
Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 965 bin 740 lira ikramiyenin sahibi oldu.
Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 965 bin 740 lira ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen 1 kişi 1 milyon 965 bin 740 lira, 5 bilen 69 kişi 6 bin 451 lira, 4 bilen 2 bin 916 kişi 166 lira, 3 bilen 56 bin 476 kişi 14 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul
'un Beşiktaş
ilçesinden yatırdığı bildirildi.
(Bitti)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:48 Kaynak: AA
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