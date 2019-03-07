Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto Çekildi (2)

1 saat önce

Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 965 bin 740 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto Çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 965 bin 740 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen 1 kişi 1 milyon 965 bin 740 lira, 5 bilen 69 kişi 6 bin 451 lira, 4 bilen 2 bin 916 kişi 166 lira, 3 bilen 56 bin 476 kişi 14 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden yatırdığı bildirildi.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:48 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Yılmaz'dan 70 Milyon Liralık Piyango Tweeti: Yoğunluktan İlgilenemedim! Cem Yılmaz, Yılda Kaç Milyon Dolar Kazandığını Açıkladı!

80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 23:24:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]