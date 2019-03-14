Süper Loto Çekildi (2)
1 saat önce
Süper Loto'nun 595'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 10 bin 807 lira devretti.
Süper Loto'nun 595'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 10 bin 807 lira devretti. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 11 bin 981 lira, 4 bilen 2 bin 327 kişi 212 lira, 3 bilen 49 bin 361 kişi 16 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 783 bin 165 lira ikramiye dağıtıldı.
(Bitti)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:40 Kaynak: AA
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