Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto Çekildi (2)

9 dakika önce

Süper Loto'nun 596'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 293 bin 536 lira devretti.

Süper Loto Çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun 596'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 293 bin 536 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 31 kişi 16 bin 676 lira, 4 bilen 2 bin 628 kişi 213 lira, 3 bilen 58 bin 109 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 24 bin 304 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 425 bin 989 lira, şans oyunları vergisi olarak da 797 bin 598 lira kamuya aktarıldı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:54 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor 6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Bekledi, Gelmeyince Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 22:03:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]