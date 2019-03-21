Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto'nun 596'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 293 bin 536 lira devretti.

Süper Loto'nun 596'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 293 bin 536 lira devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 31 kişi 16 bin 676 lira, 4 bilen 2 bin 628 kişi 213 lira, 3 bilen 58 bin 109 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 2 milyon 24 bin 304 lira ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 425 bin 989 lira, şans oyunları vergisi olarak da 797 bin 598 lira kamuya aktarıldı.



(Bitti)

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

IMF'den Türkiye'ye Çağrı: Hükümetin Anında ve Doğru Yanıt Vermesi Gerekiyor

Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor

6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar

İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Bekledi, Gelmeyince Ayrıldı