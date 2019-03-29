Süper Loto Çekildi (2)
51 dakika önce
Süper Loto'nun 597'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 805 bin 174 lira devretti.
Süper Loto'nun 597'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 805 bin 174 lira devretti. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 51 kişi 11 bin 151 lira, 4 bilen 3 bin 226 kişi 191 lira, 3 bilen 64 bin 707 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:53 Kaynak: AA
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