Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto Çekildi (2)

51 dakika önce

Süper Loto'nun 597'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 805 bin 174 lira devretti.

Süper Loto Çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun 597'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 805 bin 174 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 51 kişi 11 bin 151 lira, 4 bilen 3 bin 226 kişi 191 lira, 3 bilen 64 bin 707 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:53 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 02:44:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]