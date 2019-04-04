Süper Loto Çekildi (2)
51 dakika önce
Süper Loto'nun 598'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 377 bin 618 lira devretti.
Süper Loto'nun 598'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 377 bin 618 lira devretti. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 110 kişi 5 bin 295'er lira, 4 bilen 4 bin 191 kişi 151'er lira, 3 bilen 77 bin 752 kişi 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 281 bin 221 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 429 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 826 lira kamuya aktarıldı.
(Bitti)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:48 Kaynak: AA
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