Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto Çekildi (2)

51 dakika önce

Süper Loto'nun 598'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 377 bin 618 lira devretti.

Süper Loto Çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun 598'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 377 bin 618 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 110 kişi 5 bin 295'er lira, 4 bilen 4 bin 191 kişi 151'er lira, 3 bilen 77 bin 752 kişi 13 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 281 bin 221 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 429 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 826 lira kamuya aktarıldı.

(Bitti)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:48 Kaynak: AA

Milli Piyango İdaresi, Güncel
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