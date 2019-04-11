Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)

Süper Loto Çekildi (2)

19 dakika önce

Süper Loto'nun 599'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 184 bin 217 lira devretti.

Süper Loto Çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun 599'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 184 bin 217 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 11 bin 769'ar lira, 4 bilen 3 bin 461 kişi 199'ar lira, 3 bilen 78 bin 56 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 488 bin 870 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 752 bin 132 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 980 bin 642 lira kamuya aktarıldı.

(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:44 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Güncel
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