Süper Loto Çekildi (2)
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Süper Loto'nun 599'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 184 bin 217 lira devretti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:44 Kaynak: AA
Süper Loto'nun 599'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 184 bin 217 lira devretti. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 11 bin 769'ar lira, 4 bilen 3 bin 461 kişi 199'ar lira, 3 bilen 78 bin 56 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 488 bin 870 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 752 bin 132 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 980 bin 642 lira kamuya aktarıldı.
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