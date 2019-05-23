Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto çekildi (2)

8 saat önce

Süper Loto'nun 605'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 231 bin 864 lira devretti.

Süper Loto çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun 605'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 231 bin 864 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 34 kişi 19 bin 514 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 779 kişi 190 lira 35'er kuruş, 3 bilen 80 bin 762 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 598 bin 292 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 829 bin 772 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 756 lira kamuya aktarıldı.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:59 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Ekonomi
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