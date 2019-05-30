Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (2)
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Süper Loto çekildi (2)

1 saat önce

Süper Loto'nun 606'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 367 bin 325 lira 52 kuruş devretti.

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Süper Loto'nun 606'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 367 bin 325 lira 52 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 74 kişi 9 bin 596 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 253 kişi 181 lira 25'er kuruş, 3 bilen 86 bin 347 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 780 bin 501 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 956 bin 743 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 548 lira kamuya aktarıldı.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:46 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Güncel
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